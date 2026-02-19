Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский объяснил, почему украинцы не согласятся отдать россиянам Донбасс
19 февраля 2026, 10:11

Зеленский объяснил, почему украинцы не согласятся отдать россиянам Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский не может поддержать ​​идею, при которой Украина отдаст России неоккупированную часть Донбасса. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил сам Зеленский, передает «Украинская правда».

По словам Зеленского, он не уверен, что в любых сложных обстоятельствах украинский народ будет готов к этому, потому что десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины.

«Этот вопрос является не только вопросом морали, но и ценностей и свободы. Это не просто пустые слова. Для нас это очень важно. Поэтому с первого дня этой войны был такой решительный ответ. Защищая эти ценности, мы должны понимать, что Донбасс является частью нашей независимости, частью наших ценностей», – сказал президент.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что украинцы не согласятся на мирное соглашение с выходом ВСУ из Донбасса.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

