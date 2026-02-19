Противник експериментує з FPV-дронами через LTE

Противник продовжує експериментувати з FPV-дронами та почав застосовувати керування через LTE, повідомляє військовий Telegram-канал «Офіцер».



Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» зазначає контраст у розвитку дронів: нічні операції, понижені частоти, оптоволокно, а тепер і LTE.



«У нас комерційні виробники намагаються копіювати тренди, а у противника постійні експерименти фінансуються і масштабуються», — пише військовий.



Своєю чергою радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов зазначає, що після публікації про FPV-дрони ворога на LTE отримав сотні пропозицій та ідей від громадян.



«Коли чесно розповідаєш про проблему, люди розуміють її і пропонують різні варіанти вирішення. Ми обов’язково придумаємо найскладніше рішення, якого ворог не очікує», — підкреслив Бескрестнов.



Він додав, що поки йдуть обговорення та пошук нестандартних рішень, і жодних рішень на кшталт продажу SIM-карт із паспортами чи блокування систем ще не ухвалено.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що РФ почала масово управляти FPV-дронами через мобільну мережу LTE за схемою, яку Україна застосовувала раніше.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»