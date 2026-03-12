Завербованный РФ наркозависимый хотел взорвать кафе в Ровно

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Ровно. По данным спецслужбы, агент РФ заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в городском парке, однако был задержан «с поличным», когда пытался покинуть место происшествия.



Следствие установило, что исполнителем оказался наркозависимый житель Житомира. Российские кураторы завербовали его через Telegram-каналы, где он искал деньги.



По их инструкциям мужчина арендовал квартиру в Ровно и изготовил взрывное устройство, замаскировав его в кастрюле и начиннив гайками для усиления поражающего эффекта.

Фото: СБУ

По данным СБУ, взрыв планировалось привести в действие дистанционно — звонком на мобильный телефон, прикреплённый к бомбе.



Для маскировки подозреваемый направлялся на место преступления в военной форме. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»