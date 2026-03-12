Завербованный РФ наркозависимый хотел взорвать кафе в Ровно

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Ровно. По данным спецслужбы, агент РФ заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в городском парке, однако был задержан «с поличным», когда пытался покинуть место происшествия.
Следствие установило, что исполнителем оказался наркозависимый житель Житомира. Российские кураторы завербовали его через Telegram-каналы, где он искал деньги.
По их инструкциям мужчина арендовал квартиру в Ровно и изготовил взрывное устройство, замаскировав его в кастрюле и начиннив гайками для усиления поражающего эффекта.
Фото: СБУ
По данным СБУ, взрыв планировалось привести в действие дистанционно — звонком на мобильный телефон, прикреплённый к бомбе.
Для маскировки подозреваемый направлялся на место преступления в военной форме. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
