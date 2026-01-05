Експерт повідомив про російські «шахеди» з ПЗРК: загроза для авіації

Фото: Сергій Флеш

Противник продовжує шукати нові способи знищення української авіації. Про це повідомив експерт з радіоелектронної боротьби, зв'язку та розвідки Сергій Флеш.



За його словами, українська сторона вперше зафіксувала використання дрона-камікадзе типу «шахед», на борту якого встановлено переносний зенітно-ракетний комплекс. Йдеться про безпілотники «Герань-2», які Росія почала оснащувати ПЗРК.

Фото: Сергій Флеш



Запуск ракети здійснюється дистанційно — оператор управляє пуском безпосередньо з дрону, перебуваючи на території РФ. Це суттєво підвищує загрозу для авіації, оскільки безпілотник обладнаний камерою та радіомодемом, які дозволяють точно наводити ракету на ціль.



«Прошу пілотів армійської авіації взяти до уваги появу нової загрози. Слід уникати зближення з “шахедом” на зустрічному курсі та бути особливо обережними з тими, хто стоїть на колі», — попереджає Сергій Флеш.



В даний час в мережі поширюється відео, на якому зафіксовано дрон-камікадзе «шахед», оснащений ПЗРК «Верба».

Нагадаємо, російські військові почали оснащувати ударні безпілотники типу «шахед» інфрачервоними прожекторами, які призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»