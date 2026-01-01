Удар по Хорлах у Херсонській області: заяви окупантів без доказів

Ілюстративне фото

У ніч на 1 січня 2026 року у тимчасово окупованому селищі Хорли Херсонської області, на узбережжі Чорного моря, стався удар безпілотників по кафе та готелю. За твердженнями окупаційної влади, у цих закладах місцеві жителі зустрічали Новий рік.



Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що по об'єктах нібито вдарили три БПЛА. За його словами, один із дронів був із запалювальною сумішшю, через що виникла сильна пожежа, яку вдалося загасити лише до ранку.

Він також стверджує, що перед атакою велася повітряна розвідка і удар стався незадовго до Нового року. Сальдо повідомив про 24 загиблих, а також про більш ніж 50 постраждалих. Ці дані не підтверджені незалежними джерелами.

Прокремлівські медіа та пов'язані з ними Telegram-канали без доказів покладають відповідальність за атаку на ЗСУ. При цьому станом на ранок 1 січня 2026 року у відкритих джерелах відсутні фото або відео з місця удару в Хорлах, а також зображення уламків безпілотників або пожежі.

Російські ЗМІ фактично відтворюють лише текстові заяви Сальдо, опубліковані в Telegram, не супроводжуючи їх візуальними матеріалами. Окремі видання згадують «фото та відео дня», проте не наводять жодних посилань чи доказів, пов'язаних саме з подіями у Хорлах.

У мережі також не зафіксовано геолокації, супутникових знімків або матеріалів свідків, які могли б незалежно підтвердити заявлені обставини.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»