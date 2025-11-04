Вирішальна битва за Покровськ: РФ змінила тактику і намагається замкнути «кишеню»

Бої у Покровську. Скрин з відео ГУР МО України

Ситуація в Покровську загострюється: російські війська змістили головний удар на північний схід Покровської громади й намагаються перерізати єдиний коридор, яким українські підрозділи можуть маневрувати. Від результату цих боїв залежить доля Покровська та всього відтинку фронту на Донеччині.

Бої в Покровську: запеклі зіткнення на ключових напрямках

Армія РФ стягує сили та концентрує бої на північному сході від Покровська — в районі Родинського та Красного Лиману. Це не випадкова активність, — вважає український військовий з позивним Мучний. Мета російської операції очевидна — закріпитися на плацдармі й перерізати єдиний коридор, яким українські підрозділи можуть маневрувати, перегруповуватись і виходити з Мирнограда.

Скрін мапи DeepState



Військовий оглядач Денис Попович підтверджує: РФ хоче перерізати логістику біля Покровська.

«Це робиться для того, щоб змусити нас вийти з цього міста, покинути Покровсько-Мирноградську агломерацію. Якщо дійдуть до Гришиного — переріжуть. Якщо коротко», — констатує Попович.

Найзапекліші зіткнення відбуваються в районі Динасового заводу. Звідти противник намагається просунутися з півдня до так званої "цитаделі" — висотних житлових будинків, де зосереджена оборона підрозділів ЗСУ. Захоплення цих висот відкриває прямий шлях до контролю над позиціями. Окупанти можуть отримати можливість точкових обстрілів вулиць.



За словами Павла Лакійчука, керівника програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія XXI», наразі на Покровському напрямку зосереджено близько 50% усіх найбоєздатніших підрозділів російської армії в Україні.

Оборона Покровська: утримання рубежів і вуличні бої

Противник намагається вивести артилерію на ближні позиції. Водночас українські захисники утримують кожну вулицю.



Паралельно з вуличними боями ворог намагається частково охопити Покровськ. Із західного флангу від висоток окупанти тиснуть до центру, водночас намагаються зайти з півночі — від Вузлової лікарні. Це не просто локальні атаки — мета очевидна: створити ефект "кліщів", замкнути кільце й відрізати українські сили від маневру.

«В обхід міста із заходу. І ціль — це Гришине. Якщо ворог дійде до цього населеного пункту — переріже всі можливі логістичні шляхи. Це не тільки велика траса на Павлоград, а й малі дороги з Гришиного в напрямку Покровська», — зазначає Денис Попович.

Технології й тактика: дрони, спецпризначенці й тепловізійні пастки

Артилерія окупантів працює безперервно. Дрони використовують для розвідки, коригування вогню та ударів. Аналітики Інституту вивчення війни фіксують як просування ворога, так і тактичні контратаки ЗСУ.

«Кидають туди спецназ, ГУР, СБУ, прикордонників. Там усі можливі підрозділи — бо основна тактика боїв зараз — це малі групи у відриві від основних сил. І питання вже не в кількості, а в якості», — каже Павло Лакійчук.

Це класична схема створення «мішка», яка вимагає від оборони негайних дій для збереження логістики й резервів. Додатково ворог просунувся на північ від села Ріг, зайнявши локомотивне та вагонне депо. Це дає йому перевагу в технічному забезпеченні й прискорює введення резервів.

«Йдуть вуличні бої, намагаються зачистити штурмові групи, які прорвалися в місто. Вони присутні як на північ, так і на південь від залізниці. Піхотні групи накопичуються й просочуються далі по забудові», — розповідає Денис Попович.

У Генштабі ЗСУ повідомили про успішні контратаки й повернення близько 400 м² в одному з районів. Попри інтенсивність, ЗСУ демонструє точкові тактичні успіхи без зміни загальної ситуації.

«Другий момент — дрони. Ми кажемо, що росіяни обрізають нам логістику дронами, а вони кажуть, що ми — їм. Хто контролюватиме повітря? Сказати складно», — підкреслює Лакійчук.

Окупанти використовують «гарматне м’ясо» обережніше. В бій ідуть менш підготовлені, аби виявити позиції ЗСУ, а потім закріплюються професійні штурмові групи. Вони застосовують теплозахисні плащі, пончо — щоб сховатися від тепловізорів.

«Він(противник) намагається просочитися, обходячи наші вузли оборони, і вже на глибоких позиціях чекає на підкріплення», — каже експерт.

Попри зміну тактики, втрати ворога високі. У звітах фіксують багато загиблих у Родинському та на північних підступах до міста.

«Згадайте місяць-два тому, коли ворог запустив перші ДРГ. Це ще не був штурм — це була розвідка боєм, щоб з’ясувати, де наш спротив, де можна пройти. Цю картину російська розвідка вже мала», — говорить Павло Лакійчук.

Покровськ і Мирноград: стратегічна зв’язка та ризик блокади

Наслідки для оборони Покровська поки невідомі. Якщо не буде рішення щодо маневру, евакуації або мобільних резервів — є ризик прориву й оточення з великими втратами, попереджає засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

«Якщо найближчим часом ніхто не підпише наказ про вихід із Покровська й Мирнограда — можемо втратити не лише наймотивованіших десантників і морпіхів, а й фортифікації в тилу. Ми фактично вже втратили Покровськ — а отже, й тримати Мирноград сенсу немає», — написав Дейнега.

Президент Володимир Зеленський заявив, що близько третини боїв і половина застосування КАБів РФ припадає на Покровськ, але «противник не досяг успіху». ГУР повідомляє, що продовжує спецоперацію в Покровську, розпочату 1 листопада.

Глава ГУР МО Кирило Буданов особисто керує операцією з висадки десанту в Покровську. Фото: ГУР МО

Військовий експерт Денис Попович описує маркери ситуації:

«Якщо буде ухвалено рішення про вихід із Покровська — першим відійде Мирноград. Це буде сигналом, що ми залишаємо обидва міста. Бо після втрати Покровська, Мирноград буде заблокований автоматично через географію».

Майбутнє оборони Покровська: ризики, маневри й сценарії

З висновками поспішати не варто, додає Попович. Треба дочекатися результатів щодо розблокування логістики. Це може бути як підкидання резервів, так і підготовка до відступу. Павло Лакійчук додає:

«Рівень штурмів значно вищий, значно складніший, вимагає набагато технологічнішої відповіді. І якщо порівняти Покровськ із Куп’янськом — дуже схожа картина. Можливо, ми переходимо до нового етапу війни».

ЗСУ проводять контратакувальні дії не лише в Покровську, а й на північ — у Родинському. Хоча ворог заявляв, що нібито захопив населений пункт, ЗСУ проводить зачистку вже кілька днів.

«Ми бачили, як росіяни б’ють по Родинському важкими вогнеметами ТОС-1. Це означає, що там наші — бо по своїх так не б’ють. Якщо вдасться звільнити Родинське — відкриється логістика на північ від Покровська», — каже Денис Попович.

Для ЗСУ зараз критично утримати висоти в Покровську, завдавати ударів по скупченнях ворога й створювати нові мобільні контрбатальйони для прориву логістики, підсумовують експерти.