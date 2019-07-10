Шахтеры на неподконтрольной Луганщине жалуются на невыплату зарплаты компанией Курченко

Работники шахт Донбасса на временно неподконтрольной территории жалуются на невыплату зарплаты компанией «Внешторгсервис» Сергея Курченко. Об этом сообщают журналисты российского РБК.



Так называемая Ассоциация промышленников и недропользователей направила руководству группировки «ЛНР» жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь из-за чего прекратилась выплата зарплаты.



Отмечается, что задолженность перед угольным предприятием «У кримпекс» по состоянию на 21 июня составляла около 133 млн рублей. Компанию «Внешторгсервис» связывают с уехавшим в Москву украинским олигархом Сергеем Курченко.