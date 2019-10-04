У Суркова отрицают, что обмен пленными с Украиной состоится на следующей неделе

Близкий к помощнику президента России политолог Алексей Чеснаков отрицает, что обмен пленными с Украиной состоится на следующей неделе.



«На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе», — написал Чеснаков в своем Telegram-канале.



Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что на следующей неделе состоится масштабный обмен пленными. Чеснаков подчеркнул, что «информация Пристайко не верна».



Он также отметил, что работа по обмену ведется в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что работа по дальнейшему обмену заключенными с Украиной продолжается, передает РБК. Однако он отказался рассказать детали.