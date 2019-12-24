Цифровые навыки большинства украинцев оказались ниже среднего

Большинство украинцев (53%) владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного MLS Group по заказу министерства цифровой трансформации.



Среди этих цифровых навыков коммуникационные навыки и информационные навыки развиты на уровне выше базового у 75,3% 74,4% украинцев соответственно.



Вместе с тем на уровне выше базового навыки решения проблем присутствуют только у 55,6% жителей, а навыки работы с программным обеспечением лишь у 28,6% населения.

Исследование было проведено методом face-to-face интервью по месту проживания респондентов. Опрошены 1800 людей в возрасте 18-70 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.