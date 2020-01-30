«ЛНР»: Двое жителей получили ранения при обстреле

Два мирных жителя поселка Голубовское, которое подконтрольно группировке «ЛНР», получили ранения в ходе обстрела. Об этом заявил представитель «народной милиции ЛНР» Яков Осадчий, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



По его словам, двое мирных жителей находились возле своих домов и не успели укрыться во время обстрела сегодня днем. Оба пострадавших доставлены в лечебное учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.



Также сообщается, что в результате обстрела был поврежден жилой дом по адресу: улица Школьная, 41.