УП: «Слуга народа» определилась с кураторами на местных выборах

В рамках подготовки к местным выборам у президента Владимира Зеленского решили назначить ответственных за регионы в провластной партии «Слуга народа». Они, в частности, будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы, пишет «Украинская правда».



По данным издания, идею выбора кураторов областей Зеленскому предложил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Глава государства ее поддержал и решил лично утверждать ответственных. В основном кураторами будут народные депутаты от «Слуги народа».



В частности, за Донецкую область будет отвечать Владлен Неклюдов, а за Луганскую — Максим Ткаченко.



Председатель партии Александр Корниенко курирует Киев, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет следить за Николаевской областью, его заместитель Павел Халимон — за Черниговской.



Нардепу Александру Качуре поручили Сумскую область, Юрию Корявченкову — Полтавскую, Александру Дубинскому — Херсонскую, Елене Лис — Черновицкую, Алине Загоруйко — Винницкую, Роману Мулику — Львовскую.



Также будут отбирать людей на местных выборах депутаты Елена Винтоняк в Ивано-Франковской области, Юрий Аристов в Закарпатской, Никита Потураев в Кировоградской, Павел Сушко в Харьковской, Александр Сова в Одесской.



Депутаты Юрий Кисель и Александр Кабанов будут курировать Днепропетровскую и Запорожскую области соответственно. Курировать Тернопольскую область будет Виктор Гевко — член команды «Лиги смеха» «VIP Тернополь». Ранее он был представителем Зеленского в этой области во время президентских выборов.



Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года.