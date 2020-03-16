В Донецкой области назвали количество аппаратов для дыхания

В Донецкой областной госадминистрации назвали количество дыхательных аппаратов, которые обеспечат лечение людей, зараженных коронавирусом. Как сообщил на брифинге в Краматорске начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко, Донецкая область ожидает поставку лекарств, медицинских масок и оборудования, но он не уточнил их количество.



На данный момент в медучреждениях, в которых есть отделения реанимации интенсивной терапии или палаты интенсивной терапии, находятся 39 аппаратов искусственной вентиляции высокого класса, 72 аппарата среднего класса, 15 портативных аппаратов, 139 мониторов пациентов, а также 26 компрессоров для обеспечения дыхательной аппаратуры.



По словам Педенко, Донецкая область направила в министерство здравоохранения запрос на дополнительное обеспечение медучреждений оборудованием.