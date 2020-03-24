ОБСЕ подтвердила ранение подростка во дворе школы под Донецком

17-летняя девушка получила осколочные ранения во дворе действующей школы в подконтрольной боевикам Александровке Донецкой области в результате обстрела 21 марта. СММ ОБСЕ уточнила сообщение группировки «ДНР» об инциденте, поговорив с медработниками и родственником пострадавшей.



По словам родственника, ближе к вечеру 21 марта девушка была со своими друзьями в школьном дворе, когда неподалеку произошел взрыв.



Медработники больницы в Донецке по телефону рассказали наблюдателям, что 21 марта к ним поступила 17-летняя девушка из Александровки с осколочными ранениями лопатки и предплечья.



Миссия зафиксировала царапину на стене здания школы на ул. Ленина, 171. По оценке, повреждение возникло в результате попадания снаряда (30 мм) из пушки боевой машины пехоты (БМП-2).



Наблюдатели также видели разбитое окно на северо-восточной стороне здания и шрапнель на земле возле площадки.



Александровка расположена в 20 километрах от Донецка.