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Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

22 сентября 2020, 22:23

Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа зарегистрирована кандидатом на пост Славянского городского головы. 

Во вторник, 22 сентября, Славянская территориальная комиссия зарегистрировала Штепу кандидатом на пост мэра от «Партии Мира и Развития» и 37 кандидатов в депутаты от этой политсилы.

Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и...

Опубликовано Нелей Игоревна Штепой Вторник, 22 сентября 2020 г.

Штепа возглавляла Славянск в 2010 −2014 годах. В июле 2014 года, после освобождения города от боевиков, ее арестовали из-за призывов к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска в Украину.

В суде Штепа утверждала, что к призывам к Путину ее принудили под дулом автомата.

В сентябре 2017 года Штепу выпустили из СИЗО, а в январе 2018-го у нее истек срок домашнего ареста.

Дело против Штепы уже более шести лет рассматривается судами.

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