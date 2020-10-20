В Донецкой области выявили еще 256 заболевших коронавирусом. Один человек умер

За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировали новую смерть от коронавируса — жертвой стала 74-летняя жительница Великой Новоселки. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за понедельник, 19 октября, коронавирус диагностировали еще у 256 человек, в том числе у 7 детей.



География новых случаев COVID-19:



— 104 в Мариуполе (2 ребенка);

— по 34 в Славянске (2 ребенка) и Краматорске (1 ребенок);

— 21 в Славянском районе (1 ребенок);

— 19 в Великоновоселковском районе;

— 11 в Покровске;

— 7 в Бахмутском районе;

— по 3 в Мирнограде, Селидово и Угледаре, Никольском (1 ребенок), Мангушском и Волновахском районах;

— по 2 в Украинске, Константиновке и Марьинском районе;

— по 1 в Бахмуте и Александровской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус подтвержден у 7390 человек. Из них 2281 человек выздоровел, а 83 умерли. Продолжают лечение 5026 пациентов.