В ТКГ третью неделю не могут договориться об открытии двух КПВВ под Луганском

На сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы стороны снова не смогли договориться о начале работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Участники переговоров обвиняют в этом друг друга.



«Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники», — говорится в сообщении украинской делегации.



В свою очередь представительница поддерживаемой РФ группировки «ЛНР» Ольга Кобцева заявила о «саботаже».



«Вопросы, касающиеся открытия пунктов пропуска, не смогли получить своей реализации. Мы не смогли договориться из-за саботажа решения данного вопроса со стороны Украины», — сказала она в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск».

Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.