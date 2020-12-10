Резников: Надежда на обмен в этом году призрачна, но она есть

Надежда на обмен до конца года удерживаемыми лицами призрачна, но она остается, заявил вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я буду откровенным — перспективы неоднозначны... К сожалению, этот процесс заблокирован, но мы все равно не оставляем надежду, что нам все-таки удастся... Еще год не завершился, но сегодня дать надежду и сказать точно, что это произойдет в этом году я, к сожалению, не могу», — сказал Резников на презентации проекта «Изоляция: must speak» в четверг в Киеве.



Он напомнил, что вопрос обмена удерживаемыми лицами заблокирован с лета по надуманным причинам.



Резников отметил, что украинская сторона подала списки лиц, которых требует освободить, и ожидала аналогичного шага «от двух оккупационных режимов и от Российской Федерации», но они этого не сделали.