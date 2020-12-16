В ТКГ достигли согласия относительно открытия КПВВ «Счастье»

Через пять суток у боевиков не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ «Счастье». Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



«Украинская делегация отмечает, что через пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье", потому что уже все технические условия для такого открытия (точка разворота автобусов) будут выполнены правительством Украины», — говорится в сообщении.



Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что через пять дней точка разворота автобуса будет построена.



Также отмечается, что координатор гуманитарной подгруппы полномочного посла Тони Фриш считает условия для открытия КПВВ «Счастье» соблюденными.



Представитель группировки «ЛНР» Владислав Дейнего в свою очередь, заявил о прогрессе в вопросе одновременного открытия двух новых пунктов пропуска. В группировке считают, что пункт пропуска «Счастье» технически можно открывать для пропуска грузового и личного транспорта.



В тоже время в «ЛНР» намеренны еще согласовывать технические детали работы пункта пропуска «Золотое», а также графики работы обоих новых пунктов пропуска и особенности, связанные с коронавирусом.



Там ожидают открытия новых пункта пропуска на линии соприкосновения в начале следующего года.