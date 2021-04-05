Государственное бюро расследований продлило срок предварительного расследования до трех месяцев в отношении подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления Государственной фискальной службы Украины, которого подозревают в передаче информации группировке «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



«Досудебным расследованием установлено, что чиновник длительное время несанкционированно копировал и передавал членам террористической организации "ДНР" информацию с ограниченным доступом, которая обрабатывается в автоматизированных системах ГФС Украины», — сказано в сообщении.



Так, 20 февраля, после передачи имитируемого тайного документа, подполковника налоговой милиции задержали по месту жительства в Киеве.



Ему было сообщено о подозрении в: содействии деятельности террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины); несанкционированном копировании информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее истоку, совершенном повторно (ч.3 ст.362 УК Украины); покушении на разглашение государственной тайны (ч.2 ст.15, ч.1 ст.328 УК Украины).



22 февраля суд избрал подполковнику налоговой меру пресечения в виде содержания под стражей.



Следователи ГБР готовят ходатайство о продлении срока действия избранной меры пресечения подозреваемому.