СБУ разоблачила руководительницу предприятия, расположенного на неподконтрольной территории Луганщины, на материальном обеспечении боевиков. Женщина объявлена в общегосударственный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



По данным следствия, объем перечислений в пользу боевиков составил почти миллион гривен в виде «налогов».



Кроме этого, представители производственного объекта реализовывали готовую продукцию в ОРДЛО, а также незаконно переправляли в Россию. Для нелегального «экспорта» они использовали неподконтрольные участка границы.



Женщине объявлено подозрении за совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.



Ранее ей было сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.