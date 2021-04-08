Сотрудники СБУ разоблачили бывшего работника «министерства госбезопасности ЛНР», который трудоустроился в структуру МВД Украины в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Мужчина переехал на подконтрольную властям территорию через РФ и занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы.



«По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных к представителям боевиков», — говорится в сообщении.



По данным СБУ, в течение 2015-2016 годов подозреваемый был «оперативным сотрудником МГБ ЛНР» — вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.



Силовики задержали мужчину в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. Во время обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Он взят под стражу.