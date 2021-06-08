В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer

В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. В течение двух недель в Украине доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.



Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.



Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно. От имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины против COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.



До конца 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить достаточно вакцин от разных производителей, чтобы защитить от COVID-19 до 20% населения.



Как заявил представитель ВОЗ и глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, вместе с полной новой поставкой общее количество вакцин, полученных через COVAX, составит 2 137 500 доз. Среди них — Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.