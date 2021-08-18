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В ОРЛО доставили почти 130 тонн гуманитарной помощи

18 августа 2021, 19:56

В ОРЛО доставили почти 130 тонн гуманитарной помощи

Сегодня пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через КПВВ «Счастье» грузовики с гуманитарной помощью, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как уточняется, всего 19 машин проследовали на временно неподконтрольную территорию Луганщины.

В составе груза были строительные материалы, медицинское оборудование и средства гигиены для детей.

Гуманитарную помощь общим весом более 126 тонн отправили Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный Комитет Красного Креста.

Группировка «ЛНР» не пропускает людей и транспорт через КПВВ «Счастье», хотя с украинской стороны он открыт ежедневно. Боевики разблокируют этот КПВВ, когда принимают гуманитарные грузы.

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