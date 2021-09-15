Рост случаев коронавируса в Украине продолжается: выявили 4 640 за сутки

За вторник, 14 сентября, в Украине выявили 4 640 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 308 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 858 пациентов, а 93 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 325 796 человек. Из этого количества выздоровели 2 225 130 пациентов, а умерли 54 550 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.



Вчера провели 75 431 тестирование.