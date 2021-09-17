Компания Ахметова закупила еще 150 тысяч тонн угля в США

Компания ДТЭК Рината Ахметова 16 сентября договорилась с американской HC Trading о поставке в Украину энергетического угля общим объемом 150 тысяч тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Ожидается, что американский уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре-2021, вторая — в январе следующего года.



В ДТЭК напомнили, что это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контракт на поставку 75 тысяч тонн американского энергетического угля был подписан с другим поставщиком в конце августа.



Отмечается, что договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд прежде всего Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС «ДТЭК Энерго».



Помимо США, ДТЭК импортирует топливо из Польши и Казахстана.