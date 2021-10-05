«ДНР»: От коронавируса умерли еще 33 человека

В отдельных районах Донецкой области ко вторнику, 4 октября, выявили 639 новых случаев коронавирусной болезни. От осложнений, вызванных вирусом умерли 33 человека. Об этом сообщают медики при группировке «ДНР».



С начала пандемия группировка признала 69 226 случаев заболевания COVID-19. Из них 54 442 человека выздоровели, летальных случаев — 5 063. Продолжают болеть 9 721пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 420 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 173 пациента. Всего на лечении находится 3 800 пациентов с пневмониями, из них 1 332 на кислородной поддержке (+131 за сутки).



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.