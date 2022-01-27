Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что боевики нуждаются в российском современном оружии, в том числе для противостояния беспилотникам. Об этом он сказал в эфире YouТube-канала «Соловьев Live».



«Я со своими военными уже, естественно, было время пообщаться. Конечно, мы все же предполагаем, что речь нужно идти о том вооружении, о котором вы говорите, — нам необходимо противостоять и "Байрактарам", в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются», — заявил Пушилин.



Ведущий Владимир Соловьев предположил, что в случае принятия решения о снабжении боевиков оружием, РФ передаст не «автоматы "Калашникова", ППШ и пулеметы Дегтярева», а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.



«Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации», — добавил Пушилин.

С призывом предоставить «Л-ДНР» оружие выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Позже руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить «ДНР» и «ЛНР» вооружение.



РФ может передать боевикам ПЗРК, противотанковые снаряды и мины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.