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Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии

27 января 2022, 14:12

Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что боевики нуждаются в российском современном оружии, в том числе для противостояния беспилотникам. Об этом он сказал в эфире YouТube-канала «Соловьев Live».

«Я со своими военными уже, естественно, было время пообщаться. Конечно, мы все же предполагаем, что речь нужно идти о том вооружении, о котором вы говорите, — нам необходимо противостоять и "Байрактарам", в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются», — заявил Пушилин.

Ведущий Владимир Соловьев предположил, что в случае принятия решения о снабжении боевиков оружием, РФ передаст не «автоматы "Калашникова", ППШ и пулеметы Дегтярева», а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.

«Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации», — добавил Пушилин.

С призывом предоставить «Л-ДНР» оружие выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Позже руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить «ДНР» и «ЛНР» вооружение.

РФ может передать боевикам ПЗРК, противотанковые снаряды и мины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

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