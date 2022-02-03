Фейк росСМИ о закрытой границе для украинцев призывного возраста опровергли

Заявление оккупационных властей о том, что украинцев призывного возраста ограничили в выезде за границу, является провокацией и нагнетанием ситуации, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Таких приказов в Государственной пограничной службе Украины не давали. Движение граждан, опираясь на возрастные или половые критерии, не ограничивали. Пограничники действуют, согласно законодательству, отмечается в сообщении.

«Сегодня российские медиа распространили заявление со ссылкой на оккупационную администрацию, что якобы глава Погранслужбы Украины издал приказ об ограничении выезда с Украины военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Но при этом сами оккупационные власти ограничили движение людей через линию разграничения и установили непонятные ограничения для передвижения людей», — отметили в Центре информбезопасности.



Кроме того, там напомнили, что распространением подобной дезинформацией российские чиновники занимались еще в 2018 году.