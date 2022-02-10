Британия отложила санкции против РФ до визита Трасс в Москву

Министерство иностранных дел Великобритании не представило парламенту план «жесточайших санкций» против России накануне визита главы ведомства Лиз Трасс в Москву. Об этом пишет The Guardian.



Трасс обещала подать законопроект до 10 февраля, однако документ не был подан на рассмотрение парламента, что вызвало подозрения среди оппозиционных депутатов.



Министерство иностранных дел подтвердило задержку, однако не назвало причину.



«Наш новый закон о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте. Это будет самый жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами» — говорится в сообщении МИД.



Выступая перед своим визитом в Москву, где Трасс встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, британский министр сказала: «Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы много раз говорили, что любое дальнейшее вторжение повлечет за собой серьезные издержки, в том числе в виде скоординированного пакета санкций. У России есть выбор. Мы настоятельно призываем их к взаимодействию, деэскалации и выбору пути дипломатии».



В заявлении, сделанном в среду вечером, МИД России предупредило, что британские официальные лица должны изменить свою риторику. «Британская сторона должна четко осознавать, что без явного изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних проблем, ни в урегулировании международных проблем», — говорится в заявлении российского министерства.