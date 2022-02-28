Как будут платить пенсии в условиях войны — разъяснение министра финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что макрофинансовая и банковская системы, государственный бюджет работают в режиме военного времени, но государство может обеспечить наши основные функции, осуществлять выплаты, проводить все платежи. Об этом он сказал в эфире канала «1+1».



По его словам, даже в условиях обстрелов и частичной оккупации люди могут получить свои выплаты, прежде всего на банковские карточки.



«Там, где получали пенсии через "Укрпочту" и там, где возможна доставка пенсий в денежном виде, пенсия будет доставляться. Там, где это невозможно, конечно, будут позднее доставляться, после того, как эти территории будут освобождены от захватчиков», — сказал Марченко.



Он также пояснил, что люди из оккупированных городов могут выехать на свободную территорию, если это безопасно, и получить свои деньги там.



«Если казначейства не работают на оккупированных территориях, мы переводим клиентов на обслуживание к высшестоящему уровню и все равно проводим все необходимые платежи», — уточнил глава Минфина.



Марченко заверил, что несмотря на военное положение, «деньги в стране не закончатся, и переживать об этом не нужно».