Россия ударила по Авдеевке новейшими реактивными снарядами

Российские военные применили новейшие реактивные снаряды в Донецкой области при обстреле Авдеевки из РСЗО «Торнадо-С». Об этом сообщают «Милитарный» и Нацполиция.



Отмечается, что оккупанты обстреляли город из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Не менее 15 домов разрушены.



«Милитарный» обратил внимание на то, что полиция продемонстрировала фотографию с блоком системы управления 9Б706 от так называемого высокоточного 300-мм реактивного снаряда 9М544/9M549 для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».



Они предназначены для поражения объектов бронированной и небронированной техники, а также живой силы.