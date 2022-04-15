Россияне начали эксгумацию тел убитых мариупольцев

Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые были похоронены во дворах жилых домов Мариуполя. Об этом сообщили в Мариупольской горсовете со ссылкой на свидетельства жителей города.



Отмечается, что оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. Они поставили в каждом дворе своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно.



«Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами заместить следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления русской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!», - сказано в сообщении.