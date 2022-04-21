Верховная Рада продлила военное положение до 25 мая

Верховная Рада поддержала предложения президента Владимира Зеленского о продлении военного положения до 25 мая 2022 года. Соответствующий законопроект поддержали 300 народных депутатов.



Согласно документу, военное положение в Украине будет продлено с 25 апреля на 30 дней.



В соответствии с законом о военном положении, в Украине может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничения на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, запрет военнообязанным менять место жительства.

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