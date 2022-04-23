Луганщину обстреляли 12 раз за сутки, в Попасной есть погибшие

За минувшие сутки, 22 апреля, российская армия 12 раз обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области. В Попасной во время обстрелов погибли два человека, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Больше всего досталось Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, российская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома. Только вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Правда, выдержали не все. Так, вечером погиб 66-летний попаснянин, его женщина ранена. Также в этом городе получил несовместимые с жизнью ранения еще один человек», — говорится в сообщении.



Разрушения домов в результате российских обстрелов зафиксированы в Попасной, Лисичанске и Новодружеске.