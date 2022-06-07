Свидетели сообщают о криках: В Херсонской области держат в заложниках и пытают около 600 человек

В Херсонской области около 600 человек находятся в заложниках у оккупантов. Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.



«Людей действительно держат в нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки», — рассказала Ташева.



По ее словам, свидетели рассказывают о криках, которые слышно рядом с помещениями, где происходит незаконное обращение в отношении украинских граждан.



Часть людей, отметила Ташева, вывозят с Херсонской области на территорию Крыма.



«В Симферопольский СИЗО и в Севастополь», — уточнила она.



Постоянный представитель президента Украины в Крыму подчеркнула, что речь идет о гражданских заложниках: о журналистах, об общественных активистах, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и области, коммуницировали с большими группами людей. Есть в числе пленных и военные.



Ташева также сообщила, что для некоторых жителей Мариуполя на момент их выезда из города это был единственный путь — через оккупированный Крым. Во время так называемых «фильтрационных» мероприятий на админгранице с Крымом некоторых из них задерживали и везли в Симферополь в СИЗО.