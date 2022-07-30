Колишній депутат та студентка: Колаборантам із Маріуполя повідомлено про підозру

30 липня 2022, 19:13

Колишній депутат та студентка: Колаборантам із Маріуполя повідомлено про підозру

Двом мешканцям Маріуполя, які навесні 2022 року погодилися співпрацювати з окупантами, заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що колишній депутат Маріупольської міської ради від політичної партії «ОПЗЖ» взяв участь у голосуванні за призначення на псевдопосаду так званого «голови адміністрації міста Маріуполь».

«Підозрюваний був призначений його заступником з питань житлово-комунального господарства та будівництва. До обов'язків чоловіка входить залучення населення до співпраці з окупантами, організація інвентаризації майна комунальних підприємств, створення нових псевдоустанов та їх реєстрація у так званих органах податкової інспекції "ДНР"», — йдеться у повідомленні.

Окрім підозри у колабораційній діяльності, чоловікові також повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також студентка 4 курсу одного з українських університетів, відрахована з навчального закладу, стала керівником так званої «громадської приймальні руху "Донецька республіка"» у Маріуполі.

«Підозрювана активно пропагує ідеологію РФ щодо окупації України, бере участь в інформаційних заходах, спрямованих на дискредитацію органів влади та Збройних сил України. Також вона організує роботу з підготовки до проведення фейкових виборів та референдуму щодо визнання легітимності окупаційної адміністрації на території захопленого міста», — повідомили в Офісі генпрокурора.

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