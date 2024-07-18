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Головне за день: Морські дрони атакували російську базу у Криму. Покровськ під вогнем

18 липня 2024, 23:42

Головне за день: Морські дрони атакували російську базу у Криму. Покровськ під вогнем

Суспільство

 У селищі Кринки, на лівому березі Херсона, з жовтня 2023 року по червень 2024 року зникли безвісти 788 українських військових. За цей же час вивезти та поховати вдалося тіла 262 загиблих українських бійців. За даними видання «Слідство.інфо», росіяни не беруть полонених у Кринках. Водночас у списках на обмін трапляються прізвища військових, які вважаються зниклими у цьому селі.

Російська пропаганда 4 липня розповсюдила відео, на якому нібито український військовий убив бойового товариша. Проте журналісти «Настоящего времени» та «Системи» змогли спростувати цей фейк — на відео, знятому з дрону, російський військовий стріляє у вже пораненого військового. Журналісти стверджують, що отримали оригінал відео та з'ясували, що насправді на кадрах російські військові.

На окупованій частині Донеччини невідомий перекрив новий водовід, що веде з Ростова, біля хутора Едуш. Частина території під контролем угруповання "ДНР" залишилася без води.

У населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не відключатимуть електроенергію. Обмеження також не вводитимуть поблизу лінії фронту.

На окупованій території запроваджують графік обмеження режиму споживання електричної потужності. Стверджується, що це пов'язано з ризиками аварійних відключень через аномальну спеку і збільшення споживання електроенергії.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, війська РФ просунулися в селі Калинівка Донецької області, а також поблизу Карлівки та Залізного.

Протягом доби майже безперервно окупанти били по селу Невське Луганської області. Поранено одну людину, один із будинків після влучення російського снаряда згорів дотла. Декілька – пошкоджені. Макіївку окупанти обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії.

Росіяни двома ракетами вдарили по Мирнограду. Троє людей отримали поранення, пошкоджено три адміністративні будівлі, дві житлові двоповерхівки та промислове приміщення.

Війська РФ обстріляли Залізне, Гродівку та Велику Новосілку: троє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Російські військові вночі вдарили по територіальним громадам Покровська та Селидове Донецької області. У Новогродівці – серйозні руйнування шахти «Котлярівська» ДП «Селідоввугілля». Також під обстріл потрапив автобус шахтоуправління «Покровське», без потерпілих.

В окупованій Горлівці внаслідок атаки безпілотника постраждали пасажири автобуса. Одна людина загинула і четверо поранено. В окупаційній адміністрації "ДНР" стверджують, що безпілотник атакував саме пасажирський автобус, а не об'єкти поблизу. «Новини Донбасу» поки що не можуть підтвердити цю інформацію.

В окупованому селі Зелений Гай (район Волновахи Донецької області), ймовірно, на міні підірвався службовий автомобіль компанії «Вода Донбасу». Про це заявили в угрупуванні «ДНР». Стверджується, що внаслідок підриву загинули троє співробітників підприємства.

Українські дрони атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав в окупованому Криму. Безпілотники вразили та вивели з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів та техніки, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції росіян.

Новини Донбасу у відеоформаті:



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