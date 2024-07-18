Главное за день:Морские дроны атаковали российскую базу в Крыму. Покровск под огнем

Общество



В поселке Крынки, на левом берегу Херсона, с октября 2023 по июнь 2024 года пропали без вести 788 украинских военных. За это же время вывезти и похоронить удалось тела 262 погибших украинских бойцов. По данным издания «Следствие.инфо», россияне не берут пленных в Крынках. В то же время в списках на обмен попадаются фамилии военных, которые считаются пропавшими в этом селе.



Российская пропаганда 4 июля распространила видео, на котором якобы украинский военный убил боевого товарища. Однако журналисты «Настоящего времени» и «Системы» смогли опровергнуть этот фейк — на видео, снятом с дрона, российский военный стреляет в уже раненого военного. Журналисты утверждают, что получили оригинал видео и выяснили, что на самом деле на кадрах российские военные.



На оккупированной части Донетчины неизвестный перекрыл новый водовод возле хутора Едуш, ведущий из Ростова. Часть территории под контролем группировки «ДНР» осталась без воды.



В населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью не будут отключать электроэнергию. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта.



На оккупированной территории вводят график ограничения режима потребления электрической мощности. Утверждается, что это связано с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и увеличившегося потребления электроэнергии.



Боевые действия



Согласно данным аналитиков DeepState, войска РФ продвинулись в селе Калиновка Донецкой области, а также вблизи Карловки и Железного.



В течение суток почти непрерывно оккупанты били по селу Невское Луганской области. Ранен один человек, один из домов после попадания российского снаряда сгорел дотла. Несколько – повреждены. Макеевку оккупанты обстреливали из реактивной и ствольной артиллерии.



Россияне двумя ракетами ударили по Мирнограду. Три человека получили ранения, повреждены три административных здания, две жилые двухэтажки и промышленное помещение.



Войска РФ обстреляли Зализное, Гродовку и Великую Новоселку: три человека погибли, еще трое получили ранения.



Российские военные ночью ударили по территориальным громадам Покровска и Селидово Донецкой области. В Новогродовке – серьезные разрушения шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь». Также под обстрел попал автобус шахтоуправления «Покровское», без пострадавших.



В оккупированной Горловке в результате атаки беспилотника пострадали пассажиры автобуса. Один человек погиб и четверо ранены. В оккупационной администрации «ДНР» утверждают, что беспилотник атаковал именно пассажирский автобус, а не объекты поблизости. «Новости Донбасса» пока не могут подтвердить эту информацию.



В оккупированном селе Зеленый Гай (район Волновахи Донецкой области) предположительно на мине подорвался служебный автомобиль компании «Вода Донбасса». Об этом заявили в группировке «ДНР». Утверждается, что в результате подрыва погибли три сотрудника предприятия.



Украинские дроны атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в оккупированном Крыму. Беспилотники поразили и вывели из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанцию, технические сооружения и огневые позиции россиян.



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