ЗСУ просунулися в Торецьку та під Покровськом – ISW

Ситуація у Торецьку. Фото: карта ISW

Українські війська просунулися у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 26 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися по вулицях Миколи Лисенка та Різдвяній на півночі Торецька.



Також нещодавно українські сили просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 лютого, показують, що ЗСУ просунулися на північ від села Піщане.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, на чиєму боці зараз ініціатива під містом Покровськ у Донецькій області.