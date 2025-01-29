ЗСУ просунулися в Торецьку та під Покровськом – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно просунулися у північній частині міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що ЗСУ просунулися вулицею Миколи Леонтовича.



Також українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 та 28 січня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у південно-східній частині селища Котлине та на південь від села Звірове.

Нагадаємо, що армія РФ намагалася прорвати оборону на Сіверському напрямку, ЗСУ знищили танки та бронемашини росіян.