МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління дронами РФ

«Приліт» по дроноводах РФ. Фото: кадр із відео

На Запорізькому напрямку винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил України завдав високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторами російських безпілотників. Відео удару опубліковано в блозі українських пілотів «Соняшник».



Зазначається, що друга бомба знищила склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів ворога.



«Дякуємо партнерам за високоточні та ефективні "аргументи"!», - додали автори публікації.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області.