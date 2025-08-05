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Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени

05 серпня 2025, 20:58

Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени

В окупованій частині Донецької області триває черговий тиждень без водопостачання. Графіки подачі залишаються вкрай обмеженими, тиск у системі мінімальний.

Мешканці змушені збирати дощову воду — це стало суворою реальністю життя у «ДНР». Незважаючи на регулярні візити Дениса Пушиліна до Володимира Путіна, ситуація не змінюється.

Відсутність води загрожує зривом опалювального сезону. Проєкти, які ініціює керівництво угрупування «ДНР», не в змозі запобігти комунальному колапсу, що насувається.

Чи покращиться становище восени і чи вдасться повернути стабільну подачу води — у матеріалі журналістів «Новини Донбасу».

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