11 вересня 2025, 11:02

У Дружківці Донецької області залишаються понад 1600 дітей — ОВА

Виконувач обов'язків начальника служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлія Рижакова на брифінгу 10 вересня розповіла, що у дев'яти населених пунктах п'яти міських громад, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, залишаються проживати 1743 дитини.

«Найбільше – у місті Дружківка: там перебувають 1639 дітей. У населених пунктах Лиманської громади – 9 дітей, у Добропільській – 16, у Криворізькій – 21, у Білозерській – 4 дитини», – зазначила вона.

За словами Рижакової, за минулий тиждень було евакуйовано 205 дітей із тих населених пунктів, де продовжується евакуація сімей з дітьми у примусовий спосіб.

Так, з Лиманської громади вивезено 21 дитину, з Добропільської громади — 19 дітей, із Криворізької – 22, з Білозерської – 40, із Дружківської – 103 дитини.

