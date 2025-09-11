В Дружковке Донецкой области остаются более 1600 детей — ОВА

Иллюстративное фото

Исполняющая обязанности начальника службы по делам детей Донецкой областной военной администрации Юлия Рыжакова на брифинге 10 сентября рассказала, что в девяти населенных пунктах пяти городских громад, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, остаются проживать 1743 ребенка.

«Больше всего – в городе Дружковка: там находятся 1639 детей. В населенных пунктах Лиманской громады – 9 детей, в Добропольской – 16, в Криворожской – 21, в Белозерской – 4 ребенка», — отметила она.

По словам Рыжаковой, за прошедшую неделю были эвакуированы 205 детей из тех населенных пунктов, где продолжается эвакуация семей с детьми принудительным способом.

Так, из Лиманской громады вывезен 21 ребенок, из Добропольской громады вывезено 19 детей, из Криворожской – 22, из Белозерской – 40, из Дружковской – 103 ребенка.