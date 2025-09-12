Окупанти вранці скинули авіабомби на Краматорську громаду: є поранена

Російські військові вранці, 12 вересня, вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Росіяни використовували чотири авіаційні бомби ФАБ-250 з УМПК. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
«Одне з влучань відбулось по відкритій місцевості, в наслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки та поранено жінку 1970 1970 року народження», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що ще три влучання припали на промислову територію.
Раніше ми писали, що вранці 12 вересня, приблизно о 9:35, жителі Краматорська на Донеччині повідомили про появу в небі розвідувального БПЛА, що вказувало на можливу загрозу застосування КАБів.
