У мережу потрапило відео запуску модернізованих ракет «Нептун»

До мережі потрапило відео запуску модернізованих українських ракет «довгих Нептунів». Відео опублікував президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що роботи над збільшенням виробництва ракет тривають.
«Робимо більше», — написав президент у своєму Telegram-каналі.
Повідомляється, що минулої ночі по території РФ також застосовувалися «довгі Нептуни».
Аналітичний канал «Око Гора ✙» зазначає, що це вже восьме-дев'яте нагадування про «Нептуни» за останні 75 днів — повідомлення з’являються фактично кожні 8–9 днів.
Раніше крилата ракета «Нептун» вразила головний цех Карачевського заводу «Електродеталь» в Росії.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
