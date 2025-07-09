СБУ затримала громадян КНР у справі про шпигунство щодо ракетного комплексу «Нептун»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, яких підозрюють у спробі незаконного отримання та вивезення секретних технологічних даних про ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун».



Один із затриманих — 24-річний колишній студент київського технічного вишу, відрахований 2023 року за академічну неуспішність. Після відрахування він лишився в Україні. Другий фігурант — його батько, громадянин КНР, який мешкає в Китаї, але періодично приїжджав до України, щоб координувати дії сина, йдеться у повідомленні силового відомства.



За даними слідства, метою підозрюваних було здобуття технічної документації, пов'язаної з виробництвом ракетного комплексу. Для цього молодший фігурант намагався встановити контакт із громадянином України, який має доступ до розробок озброєнь.



СБУ затримала його на початковому етапі агентурної діяльності під час спроби отримати конфіденційні матеріали. Пізніше було також затримано його батька, який, як передбачається, мав передати отриману інформацію китайським спецслужбам.



Під час обшуків у обох вилучено мобільні пристрої з доказами координації шпигунської діяльності, включаючи листування. Обом фігурантам повідомлено про підозру у шпигунстві, що передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у дронах, які атакували Київ у ніч проти 4 липня, знайшли деталі з Китаю.