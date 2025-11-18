ЗСУ застосували ракетні комплекси ATACMS для завдання удару по військових об'єктах в Росії. Що відомо

ATACMS. Фото: Lockheed Martin

ЗСУ успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Як стверджують у ГШ, це знакова подія, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності.



«Попри постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою батьківщину. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АTACMS, продовжуватиметься», – запевнили у відомстві.



За даними OSINT-аналітиків «КіберБорошно», цілей було декілька, одна з них – полігон «Погоново» під Воронежем, де фіксували скупчення особового складу ЗС РФ.



«Саме з цього місця почалося перше масштабне концентрування військ, яке згодом переросло у вторгнення 24 лютого 2022 року», – зазначили аналітики.



Z-блогер та колишній російський льотчик Ілля Туманов, який веде Телеграм-канал Fighterbomber, заявив, що 18 листопада українські війська вперше атакували Воронеж балістичними ракетами.

Нагадаємо, що голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко