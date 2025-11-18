Російські військові при штурмі Покровська використовували дитину як «живий щит»: СБУ перехопила наказ командування

Перехоплення наказу командування загарбників. Фото: кадр із відео

10 листопада російські військові здійснили спробу штурму Покровська на Донеччині, використовуючи жителів міста як «живий щит». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За попередніми даними, йдеться про 1-й мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку ЗС РФ, який атакував південно-східні околиці райцентру.



Під час бою у житловій забудові штурмова група цього підрозділу захопила місцевих чоловіка, жінку та 13-річну дитину. Після цього по рації група отримала наказ використовувати цивільних, щоб прикриватися ними у разі вогневого контакту. Окупанти змусили людей йти попереду під час зачистки будинків у місті.



Такі дії військ Росії порушують вимоги ст. 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин.



На підставі отриманих фактів слідчі Служби безпеки відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко