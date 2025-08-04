Що чують люди під час прольоту ракети «Кинжал»

Літак МіГ-31К — один із носіїв ракети «Кинжал», що викликає гучний звук під час прольоту через ефект конуса Маха.

Авіаційний канал AviVector пояснив, що саме чують жителі Києва та інших міст під час прольоту ракети «Кинжал».



Аеробалістична ракета рухається швидше за звук, випереджаючи звукові хвилі, які сама ж створює. Ці хвилі накладаються одна на одну, утворюючи потужну ударну конусоподібну хвилю.

Цей ефект називається конусом Маха — область, де звукові хвилі стискаються внаслідок руху об'єкта з надзвуковою швидкістю. Саме він і викликає різкий, вибухоподібний звук, який чують люди на землі.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, скільки часу мають міста після запуску ракети «Кинжал».